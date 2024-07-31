В штабе общественной поддержки ЕР на выборах в МГД обсудили меры защиты семей с детьми

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На прошедшей в штабе общественной поддержки "Единой России" программной сессии участники команды мэра Москвы обсудили проекты, направленные на развитие и самореализацию юных москвичей, передает Агентство "Москва".

"В нашем городе есть целая экосистема мер поддержки и семьям с детьми, и многодетным, и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям с детьми-инвалидами. В Москве создаются центры здоровья, перинатальные центры. Более 2 миллионов 300 тысяч детей проживают на сегодняшний день в Москве", – отметил руководитель программной комиссии, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что за последние 13 лет в Москве построено более 600 новых школ и детских садов. В 2025 году стартует программа капитального ремонта школ: планируется обновить 50 зданий, а в последующие годы – по 100 в год. Помимо общеобразовательных учреждений, юные москвичи могут развивать свои таланты в детских технопарках и школах искусств.

"Команда мэра Москвы уделяет огромное внимание поддержке семьи, материнства и детства, и обеспечению их базовых потребностей. В этом году выплаты московским семьям с детьми превысили 89 миллиардов рублей", – добавила директор центра содействия семейному воспитанию "Вертикаль" Ольга Мельникова.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Лариса Картавцева подчеркнула, что город оказывает поддержку ребенку с момента его рождения и до совершеннолетия.

"Знаково, что число многодетных семей за последние 10 лет увеличилось в три раза", – уточнила Картавцева.

Она также напомнила, что в декабре 2023 года на базе городской клинической больницы № 31 имени академика Савельевой был развернут первый центр женского здоровья, где будущие мамы в одном месте получают самое качественное наблюдение – от плановых консультаций до ведения беременности. И это первый шаг к внедрению нового стандарта акушерской и гинекологической помощи во всей Москве.

В ходе дискуссии ее участники также отметили, что Москва – город реализации карьерных возможностей для всех членов семьи. В столице работает центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего". Взрослые могут выбрать программу обучения из 75 востребованных специальностей, познакомиться с ведущими московскими работодателями и узнать все об актуальных вакансиях на современном рынке труда. Ребята постарше могут пройти комплексную профориентацию, чтобы сделать осознанный выбор своего образовательного и профессионального пути.

"Сварщики, кровельщики, дворники, механизаторы, мастера-смотрители – наименований – огромное количество, палитра вакансий – огромная. <…> Если мы будем из довузовских учреждений выпускать таких специалистов, а Москва готова их брать на работу, мы получим полностью самостоятельную историю в таком важном сегменте, как комплекс городского хозяйства", – добавил заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов.

Программная сессия объединила участников команды мэра – профессионалов различных отраслей. Свои предложения внесли депутаты Мосгордумы Елена Самышина и Александр Козлов, руководитель волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова и глава центра военно-патриотического воспитания "Авангард" Дарья Борисова.

Поддержка материнства, семьи и детства является одним из ключевых приоритетов "Единой России". Партия реализует партийные проекты "Крепкая семья", "Новая школа" и "Мир возможностей". Депутаты "Единой России" в Мосгордуме приняли десятки законов, направленных на поддержку московских семей. Благодаря этому, дети с 1,5 года зачисляются в детские сады, ученики 1–11 классов из семей военнослужащих получают бесплатное горячее питание, 100% детей-сирот старше 18 лет обеспечены квартирами, а более 120 тысяч многодетных семей Москвы освобождены от платы за парковку.

Между тем региональный политсовет Московского отделения "Единой России" решил создать программную комиссию, которая будет аккумулировать и систематизировать наказы и предложения, поступающие от москвичей к кандидатам команды мэра в преддверии выборов в Мосгордуму.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

