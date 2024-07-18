Предвыборная программа "Единой России" объединит наказы жителей Москвы

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Региональный политсовет Московского отделения "Единой России" решил создать программную комиссию, которая будет аккумулировать и систематизировать наказы и предложения, поступающие от москвичей к кандидатам команды мэра в преддверии выборов в Мосгордуму. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Председатель МГД Алексей Шапошников, которого региональный политсовет назначил руководителем программной комиссии, отметил, что главная задача команды мэра – сделать все, чтобы жизнь москвичей оставалась максимально комфортной несмотря на вызовы, с которыми сталкивается РФ.

По словам Шапошникова, программа в МГД должна быть "по-настоящему народной" и продолжать стратегический курс Сергея Собянина. Председатель МГД дополнил, что кандидатам уже поступает много предложений и наказов от жителей столицы. Необходимо систематизировать, проанализировать все обращения граждан для выявления наиболее чувствительных тем и вопросов, заключил Шапошников.

Ранее вице-спикер ГД РФ Петр Толстой заявил, что в команду партии "Единая Россия" вошли профессионалы разных сфер. Среди них – юристы, предприниматели, журналисты, экономисты, ученые, а также специалисты в сфере ЖКХ, спорта, образования, медицины, культуры и молодежные активисты.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.