В команду "ЕР" на выборах МГД вошли профессионалы разных сфер

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В команду партии "Единая Россия" ("ЕР") вошли профессионалы разных сфер, например предприниматели, журналисты, юристы, ученые, экономисты, а также специалисты в сфере ЖКХ, образования, медицины, спорта, культуры и молодежные активисты. Об этом рассказал вице-спикер ГД РФ Петр Толстой, передает Агентство "Москва".

"Наша команда кандидатов – это команда мэра Москвы Сергея Собянина. Каждый участник этой команды – профессионал в своем деле, действительно уважаемый, известный в городе", – сказал Толстой.

По его словам, объединение разносторонних людей способствует решению общих задач. Кроме того, каждый участник команды сможет внести предложения в предвыборную программу, опираясь на свой опыт.

Сергей Собянин поддержал команду кандидатов от "Единой России", которые примут участие в выборах в МГД. В их число вошли председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, космонавты и герои РФ Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, чемпионки Мария Киселева и Ольга Зайцева, певец и музыкант Родион Газманов.

Выборы в Мосгордуму состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.