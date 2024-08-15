Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве 15 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в четверг, 15 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 8 градусов, по области – до 5 градусов.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода вернется в Москву в выходные, 17–18 августа. В частности, в субботу минимальная температура ночью будет в пределах 13–15 градусов, днем ожидается 24–26 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, но он не будет сильным.

Тем не менее специалисты отметили, что температурные значения в Москве в августе будут не слишком высокие. Так, продолжительность светового дня уменьшилась более, чем на два часа, в связи с чем рост температуры до 30 градусов маловероятен.