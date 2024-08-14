Синоптик Шувалов: температура в августе в Москве будет не слишком высокой

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Жару в августе в Москве не стоит ждать, температурные значения будут не слишком высокие. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"К солнечным денькам и к загару, конечно, готовиться можно, но нужно не забывать, что у нас на дворе август месяц, продолжительность светового дня уменьшилась более, чем на два часа", – подчеркнул эксперт.

По словам Шувалова, до 16 августа столбики термометров будут показывать от 21 до 23 градусов, однако ночью температура понизится до 10 градусов. Кроме того, до конца рабочей недели осадков не прогнозируется, однако 17 и 18 августа их вероятность увеличится. При этом ливней не ожидается, уточнил метеоролог.

"В выходные дни температура будет +23…+25. В следующий понедельник, 19 августа, и вторник, 20 августа, может быть и до +27, но потом температурные значения обязательно снизятся. Так что рост до +30 маловероятен", – добавил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщал, что климатическая осень не наступит в Московском регионе раньше октября. Первый снег жители Москвы могут увидеть с 14 по 17 октября, предположил он.

