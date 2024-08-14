Режим ЧС введен в Ингушетии из-за аномальной жары и засухи

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии приняло решение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Поводом для этого стала аномальная жара, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, температура воздуха на территории региона превышает отметку в 35 градусов. Вместе с тем на протяжении более 10 дней подряд в республике не было осадков, что оказывает негативное влияние на состояние растений.

При этом власти Ингушетии приняли превентивные меры реагирования для снижения рисков потерь урожая, подчеркнули в ведомстве. Так на территории региона активно использовались минеральные удобрения, качественные семена и средства защиты растений, но этого оказалось недостаточно.

Между тем жителям Москвы не стоит ожидать возвращения слишком высоких температурных значений, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, до 16 августа столбики термометров будут показывать от 21 до 23 градусов, однако ночью температура понизится до 10 градусов.