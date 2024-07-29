CNN: Западная Африка и Южная Азия станут опасными для человека из-за жары

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Ученые из Университета Пердью в США выяснили, что через несколько лет Западная Африка, Южная Азия и Средний Запад будут опасными для человека из-за изменений в климате. Об этом сообщает издание CNN.

Исследователи организовали моделирование, в котором использовали данные о климате и волнах аномальной жары на Земле. Они сделали вывод, что в ближайшие годы людям не стоит ждать похолодания. Температура начнет расти, что в сочетании с повышенной влажностью приведет к тяжелым условиям.

"Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения. В некоторых частях США, включая Средний Запад, зонально возникнет влажная жара", – говорится в заявлении.

По словам ученых, жителям развитых стран будет легче переносить жару. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время жара провоцирует 489 ежегодных летальных исхода во всем мире.

Как подчеркнул глава лаборатории тепловых исследований Калифорнийского университета Бхарат Венкат, у организма человека нет высокоразвитой способности к охлаждению. Сочетание аномальной температуры и высокой влажности может оказать негативное влияние на жизненно важные органы и пути, добавил он.

Ранее сообщалось, что аномальная жара на юге России может привести к сокращению урожая овощей в 2024 году. В первую очередь речь идет о томатах и картофеле, с проблемами при выращивании которых уже столкнулись аграрии Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и ряда других российских регионов.

