Агроэксперты: цены на фрукты и ягоды могут вырасти на 50% из-за жары

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Фрукты и ягоды в России могут подорожать на 20–50% из-за установившейся в России аномальной жары и экономической обстановки. При этом может пострадать и урожай овощей. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на агроэкспертов.

Так, независимый специалист Александр Корбут отметил, что на данный момент делать какие-либо выводы и строить далекоидущие прогнозы о влиянии повышения температуры на сельскохозяйственный сектор рано. Он пояснил, что к настоящему времени неизвестно, как долго в России продержится жаркая погода. Однако он подчеркнул, что не приходится и ожидать, что она не оставит последствий.

"В зоне риска находятся все так называемые пропашные культуры: кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, картофель и другие овощи. Сейчас все зависит от нескольких факторов: прольются ли дожди и насколько интенсивными они будут, накопился ли достаточный запас влаги в почве и успеют ли растения до него добраться до начала критической фазы засухи. Но история в целом, конечно, складывается малоприятная", – подчеркнул он.

По словам эксперта, Россия так или иначе не лишится урожая полностью, поскольку на значительной территории страны физически не могут установиться повсеместно одинаковые погодные условия. Однако урожай может сократиться, если жара сохранится на протяжении еще одной-двух недель, предупредил Корбут.

При этом специалист подчеркнул, что в стране наблюдается профицит по абсолютному большинству основных видов продовольствия. Это означает, что собранный урожай превышает количество, необходимое для обеспечения внутренней потребности. При этом в случае значительного снижения урожая начнут применяться инструменты тонкой настройки. Среди них Корбут назвал ограничение экспорта и закупку недостающих позиций за рубежом.

При этом, помимо овощей, от жары могут пострадать ягоды и фрукты, отметила директор Ягодного союза Ирина Козий. Так, снижение процента влаги в воздухе и почве ведет к уменьшению размера плодов и урожая в целом, подчеркнула она.

"На определенном уровне засухи даже наличие систем капельного полива не гарантирует сохранности урожая, а при высоких температурах растения многих культур просто перестают развиваться и плодоносить. С учетом того что засуху у нас обещают практически по всей стране, можно прогнозировать, что урожай фруктов и ягод сократится неизбежно", – отметила она в беседе с изданием.

Она также обратила внимание, что ягоды и косточковые культуры, такие как вишня, черешня и слива, более чувствительны к недостатку влаги и с высокой долей вероятности пострадают сильнее. Менее значительно аномальная жара повлияет на урожаи семечковых – яблоки и груши.

Козий отметила, что 2024 год оказался сложным для аграриев. Они столкнулись с весенними заморозками, за которыми последовали ливни, град и ураганы, а затем наступила засуха. При этом на урожаи влияют и объективные экономические факторы. Так, ухудшились поставки оборудования и агрохимии, снизился курс рубля и выросли цены на перевозки. При этом сельское хозяйство России столкнулось с нехваткой сезонных работников и вынужденным ростом оплаты сезонных работ, подчеркнула эксперт.

Сочетание данных факторов, вероятнее всего, приведет к очередному витку роста цен, который уже начался, добавила специалист.

Козий также подчеркнула, что выделить конкретный период, на который приходится ценовой максимум для всех плодов, невозможно, поскольку он индивидуален для каждой конкретной культуры. Так, пик цен на яблоки в России, как правило, приходится на июнь, перед началом нового сезона сбора урожая в Северном полушарии. При этом цена клубники в это время находится на минимальном уровне, а максимальная ее стоимость наблюдается в декабре – январе, когда эту ягоду необходимо привозить в страну из-за рубежа или выращивать в дорогостоящих теплицах.

По словам эксперта, специалисты могут сравнивать цены на всю продукцию с показателями аналогичного периода предыдущего года. При таком методе оценивания рост цен фиксируется повсеместно, за счет чего удается спрогнозировать сохранение данного тренда вплоть до перемены общего состояния экономической и международной ситуации.

При этом Козий обратила внимание, что стоимость разных видов фруктов и ягод изменяется неравномерно. По ее словам, на фоне нынешних условий рост цен на различные культуры в 2024 году может составить от 20 до 50% и более.

Представители Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" рассказали газете "Известия", что в стране в настоящее время фиксируется рост цен на овощи. Так, стоимость свеклы увеличилась с начала года на 92,3%, составив до 70 рублей за килограмм, а морковь подорожала на 62,8% – до 70 рублей за килограмм, цены на яблоки увеличились на 30% – до 159,8 рубля за килограмм.

Соответствующие данные фактически совпадают с официальными показателями, зарегистрированными Росстатом, который также фиксирует рост стоимости и прочих овощных культур: картофеля – на 82,4% (июнь к декабрю – началу января), капусты – на 35%, лука – на 32%.

В свою очередь, представители экспертно-аналитического центра агробизнеса (АБ-центр) рассказали журналистам, что наиболее серьезно в рознице год к году (июнь 2024-го к июню 2023-го) подорожала свекла, которая прибавила к цене 60%, а также картофель, стоимость которого выросла на 40,9%, яблоки – на 42,4%, капуста – на 16%.

Однако в "Руспродсоюзе" обратили внимание, что в оптовом сегменте фиксируется и снижение стоимости.

О беспокойстве в связи с ситуацией заявили представители Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Они опубликовали аналитическую записку "О динамике инфляции с 4 по 24 июня 2024 года", в которой отметили, что для Банка России практически невозможно будет выйти на уровень годовой инфляции. Для этого необходимо, чтобы потребительские цены практически перестали расти, отметили эксперты.

В документе также отмечается, что цены на картофель за три недели июня выросли более чем на четверть (+26%). На этом фоне увеличение стоимости других видов овощей представляется не таким резким (яблоки +7,2%, морковь +3,7%, свекла +3,1%, лук +1,6%). Наблюдается также тенденция к снижению цен на бананы (-1,8%).

"Новый урожай дорожает всегда, когда только начинается его поступление, в той мере, в которой цены диктуют ситуацию на рынке. По мере поступления нового урожая и насыщения рынка – это, условно говоря, конец июля – август – начало сентября – ожидается обычное сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию", – обратил внимание автор данной аналитической записки, глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Эксперт также поделился мнением о том, что в ценообразовании существуют и фундаментальные проблемы, которые должны быть решены в перспективе. Среди них он выделил нехватку мощностей по хранению продукции, а также отсутствие системы страхования урожая и необходимость развития тепличных хозяйств.

Сотрудники пресс-службы Минсельхоза указали, что ведомство держит на особом контроле цены на продовольственном рынке, в том числе в рамках плодоовощной продукции. В соответствии с данными ведомства на 26 июня, отпускные цены производителей на свеклу оказались на 5,5% ниже, чем в прошлом году. При этом цены на картофель и морковь у производителей в течение года выросли практически на уровне инфляции.

Глава АБ-центра Алексей Плугов заявил, что причиной роста цен являются сезонные факторы и сокращение импорта.

"Если говорить о причинах, то главный фактор увеличения цен на яблоки – это сокращение импорта и, как следствие, удорожание этого товара на полках год к году. Заморозки пока на их стоимости никак не сказались, они могут отразиться на стоимости уже нового урожая. Но непогода была только в центральных регионах страны и не коснулась юга России, где в основном выращиваются эти фрукты. Если говорить о значительном годовом росте цен на свеклу, то он объясняется меньшим сбором этой культуры, чем в 2022-м. Соответственно, ее запасы к маю истощились, поэтому цена подскочила", – объяснил он

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев подчеркнул, что на ситуацию также оказало влияние общее увеличение издержек поставщиков и ретейлеров. В особенности значимым в этом контексте стал рост расходов на логистику и хранение, уточнил эксперт. По его словам, динамика закупочных и розничных цен на свеклу, морковь и яблоки в крупных торговых сетях в соответствии с данными на конец июня по сравнению с январем остается сопоставимой с показателями, которые были зафиксированы Росстатом.

При этом если в дальнейшем цены на плодоовощную продукцию и снизятся, то показатели вряд ли вернутся к своим исходным значениям, подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Во-первых, удорожание логистики, в которую входит и повышение цен на запчасти, и нехватка водителей, которым приходится повышать заработную плату. Во-вторых, сокращение и удорожание стоимости семенного материла, в том же картофеле 60% семян были импортными, а в свекле – 80%. У нас стараются сегодня заместить их российским посадочным материалом, но сделать за один год это не получится", – отметил он в беседе с изданием.

С его позицией согласился и бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. Он обратил внимание, что после появления нового урожая его стоимость действительно снизится, но год к году так или иначе будет продолжать фиксироваться рост цен, поскольку на них будет влиять инфляция. Причем, по мнению эксперта, потребительская инфляция в России остается существенно выше общей.

Цены на клубнику и черешню в России с мая снизились на 6%, с апреля – на 15%, однако оказались на 12–14% выше год к году. По данным аналитиков, с 1 по 15 июня средний чек на клубнику в стране составил 546 рублей (+14% за год и -6% к маю 2024-го). Граждане покупали ягоду на 14% чаще, чем в 2023 году. Средний же чек на черешню в июне оказался на уровне 517 рублей (+14% к июню 2023-го и -5% к маю 2024-го).

