Клубника и черешня подешевели в РФ на 15% за два месяца

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Цены на клубнику и черешню в России с мая снизились на 6%, с апреля – на 15%, однако оказались на 12–14% выше год к году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее исследование.

По данным аналитиков, с 1 по 15 июня средний чек на клубнику в стране составил 546 рублей (+14% за год и -6% к маю 2024-го). Граждане покупали ягоду на 14% чаще, чем в 2023 году. Средний же чек на черешню в июне оказался на уровне 517 рублей (+14% к июню 2023-го и -5% к маю 2024-го). Также число покупок черешни за год увеличилось на 13%. В онлайне россияне покупали клубнику на 61 и 52% чаще, чем в прошлом году.

Отмечается, что в Москве ягоды продаются по более высокой цене, что в среднем по России. Средний чек на клубнику в столице достиг 605 рублей (+11% за год и -7% к маю 2024-го), а на черешню – 596 рублей (+11% за год и -6% к маю). Москвичи покупали клубнику на 11% чаще, чем годом ранее, а черешню – на 14%. В интернете количество покупок клубники выросло на 57%, черешни – на 66%.

Эксперты рассказали, что июнь считается периодом самых низких цен на эти ягоды. Однако из-за майских заморозков, информационного фона и высокого уровня потребительского спроса объем покупок ягод оказался выше уровня 2023 года. Вместе с российской продукцией активно продавалась и импортная. Это поддерживало достаточный объем предложения и повлияло на снижение среднего ценника, сказали аналитики.

Специалисты добавили, что подавляющая часть ягод продается в офлайне, но быстро увеличивается объем и онлайн-заказов. Также в июне россияне больше покупали клубнику в объеме от 800 до 10 тысяч граммов, а черешню – от 500 до 700 граммов. Продажи росли как в крупных городах, так и в регионах, говорится в исследовании.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что в стране не будет резких скачков стоимости ягод и фруктов, поскольку ее скорректируют с учетом импорта продукции. Он отметил, что серьезных последствий для урожая фруктов и ягод из-за прошедших заморозков не будет. Однако, продолжил Патрушев, прогноз по их сбору придется изменить.

