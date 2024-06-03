Минсельхоз и ФАС проанализируют рост цен на клубнику в России

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Минсельхоз России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведут совместный анализ роста цен на клубнику в стране. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, на данный момент объективных оснований для резкого увеличения стоимости этой ягоды в России нет. Происходящее с ценами на клубнику Лут назвала спекуляцей.

"Сейчас совместно с ФАС мы разбираемся в ситуации. И мы найдем всех, кто решил заработать на наших потребителях", – подчеркнула министр.

Ранее Оксана Лут заявила, что в России могут ввести режим федеральной чрезвычайной ситуации из-за заморозков до конца недели. Глава ведомства также подчеркнула, что ущерб для сельского хозяйства после серьезного похолодания в майские праздники на данный момент не установлен.

На фоне весенних заморозков в России ущерб был нанесен урожаю клубники, малины, черешни и прочих ягод. Однако аналитики рынка рекомендовали россиянам не опасаться дефицита этих продуктов, поскольку около 80% всего ягодного рынка РФ приходится на импорт. Специалисты также напомнили, что в основном данная продукция выращивается на юге России, который несущественно пострадал от похолодания.

