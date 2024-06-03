Глава Минсельхоза РФ Лут: режим ЧС из-за заморозков может быть введен до конца недели

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Режим федеральной чрезвычайной ситуации могут ввести в РФ из-за заморозков до конца недели. Об этом заявила глава Минсельхоза России Оксана Лут.

"ЧС планируем ввести до конца недели, если МЧС проведет подкомиссию свою. И надеемся ввести. И после этого будем работать со страховыми компаниями", – цитирует ее ТАСС.

По словам главы ведомства, ущерб для сельского хозяйства после майских праздников пока не установлен.

Ранее сообщалось, что из-за весенних заморозков в России пострадали урожаи клубники, малины, черешни и прочих ягод. Однако аналитики рынка предупредили, что дефицит этих продуктов не ожидается.

По словам гендиректора "Ягодного союза" Ирины Козий, наиболее серьезно похолодание в России оказало влияние на урожай смородины, клубники, малины, ежевики и многих других ягод. Однако процент потерянной продукции может быть назван только в конце сезона. Козий подчеркнула, что российский рынок не столкнется с тотальным дефицитом.

