Диетолог Круглова заявила, что не стоит устраивать "черешневые" разгрузочные дни

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Если целый день питаться только черешней, то спустя время наступит переедание. Человек может чувствовать сильный голод, поскольку ягода не насыщает на длительное время, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, в рамках такого разгрузочного дня организм будет лишен белковых продуктов, которые дают насыщение и необходимы для поддержания мышечной ткани.

Круглова отметила, что в ягоде есть витамин С, калий, пищевые волокна, в некотором количестве содержится и витамин А. Калорийность черешни составляет порядка 50–60 килокалорий на 100 граммов продукта, поэтому порядка 300–400 граммов ягоды в день не повредят фигуре.

"Мы обычно не обвиняем какой-то один продукт в наборе веса, это всегда превышение общей калорийности рациона, и черешня – явно не та еда, которая будет этот избыток создавать", – прокомментировала диетолог.

Круглова дополнила, что не стоит злоупотреблять черешней при заболевании пищеварительной системы, нарушении углеводного обмена или индивидуальной непереносимости ягоды.

В свою очередь, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал "Вечерней Москве", что кофе при правильном употреблении способно продлить жизнь. Какао также обладает антиоксидантными свойствами, которые могут замедлить процессы старения.

При болезнях сердца Гинзбург советует пить зеленый чай, содержащий полифенолы. Эти элементы благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Диетолог уточнил, что травяные чаи с мятой или мелиссой помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в тонусе.

Помимо этого, врач рекомендовал заменить все сахаросодержащие напитки (газировки, фруктовые соки, алкоголь) на какао, чай, кофе или морсы. Так, ягодные морсы без сахара обладают большим количеством витаминов.

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах лука. По ее словам, овощ является источником витамина C. Самая большая концентрация этого элемента содержится в ранней весенней зелени, подчеркнула эксперт. Кроме того, лук может оказывать на организм бактерицидное воздействие.