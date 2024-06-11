Диетолог Соломатина рассказала, что зеленый лук имеет бактерицидные свойства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свежий зеленый лук может послужить полезным дополнением к большому количеству блюд. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, лук является источником витамина C. Диетолог отметила, что самая большая концентрация этого элемента содержится в ранней весенней зелени. Кроме того, лук может оказывать на организм бактерицидное воздействие. Данное свойство продукта помогает предотвратить развитие налета на зубах.

Соломатина подчеркнула, что зеленый лук раздражает слизистую. За счет такого эффекта данный продукт стимулирует выработку желудочного сока и улучшает пищеварение.

Еще одним полезным свойством данного растения диетолог назвала высокое содержание клетчатки и коллагена, который необходим организму в качестве соединительной ткани для клеток. По словам Соломатиной, без него человек был бы не в состоянии держать форму и "растекся" бы по земле.

Она отметила, что коллаген особенно важен для людей в возрасте, поскольку его количество в организме постепенно уменьшается на фоне снижения скорости обновления. Это может приводить к окостенению суставов, жесткости мышц, слабости десен, изменениям глазного яблока и появлению морщин.

Кроме того, в луке содержится вещество кверцитин. Оно использовалось во время лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, отметила Соломатина. Специалист напомнила, что принимавшие его люди поправлялись быстрее. Данное вещество способствует укреплению сосудов и капилляров, а также бронхо-легочной системы. Кроме того, оно способствует укреплению клеток и оказывает противовоспалительное действие.

"Но гастриты, язвы, панкреатит, заболевания печени, мочевого пузыря станут противопоказанием к добавлению лука в рацион. Также он обладает желчегонным эффектом, но если в желчном пузыре есть камни, то после употребления растения в пищу могут возникнуть желчные колики. А из-за обилия клетчатки человек может столкнуться с метеоризмом и вздутием", – предупредила специалист.

Другой диетолог Ольга Лушникова обратила внимание на пользу мяса индейки. В беседе с News.ru эксперт обратила внимание, что оно нежнее курицы и содержит меньше жира, чем свинина и говядина.

Эксперт подчеркнула, что эти особенности делают продукт максимально полезным для людей, которые стремятся к здоровому образу жизни, а также для тех, кто страдает от проблем с сердцем.

Лушникова рассказала, что в индейке содержится большое количество витаминов группы В, а также селен, цинк и калий. Эксперт также отметила, что в этом мясе есть аминокислота триптофан. Она является предшественницей серотонина, который отвечает за настроение человека и качество его сна. В связи с этим регулярное употребление индейки может повысить уровень серотонина в организме и улучшить настроение.

В свою очередь, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов назвал полезные свойства черешни, которая считается главной ягодой июня. В беседе с Life.ru эксперт рассказал, что она богата витаминами и микроэлементами, а также не калорийна.

Специалист отметил, что черешня содержит углеводы, а также небольшое количество белков и жиров. Кроме того, в составе ягоды есть такие микроэлементы, как калий, кальций и магний. В ней также содержатся витамины А и С и антиоксиданты, которые замедляют старение.

По словам диетолога, в 100 граммах черешни содержится почти шестая часть дневной нормы витамина C. При этом в среднем калорийность ягоды составляет 65 килокалорий на 100 граммов.

Врачи рекомендуют употреблять этот продукт пациентам, страдающим от гипертонии. Кроме того, черешня полезна при атеросклерозе и малокровии. Эта ягода способствует снижению свертываемости крови, препятствуя тромбообразованию.

Однако специалист заявил о недопустимости переедания этой ягоды. Он пояснил, что большое количество пищевых волокон в черешне вызывает раздражение кишечника и может привести к расстройству пищеварения. Оптимальным для дневного употребления объемом черешни он назвал 200–350 граммов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, что в летний сезон часто возрастает количество пищевых отравлений. Это связано с тем, что высокая температура и влажность приводят к размножению болезнетворных микроорганизмов, сокращая сроки хранения продуктов питания.

Опасным специалист назвала употребление в летний период молока и молочных продуктов при несоблюдении сроков и условий хранения. Кроме того, к неблагоприятным последствиям в жаркое время года могут привести рыба и морепродукты.