Эндокринолог Павлова рассказала, что сладости и специи усиливают запах пота

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Выдержанные сыры, специи, сладости, сладкие молочные продукты (мороженое) усиливают запах пота. Об этом рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметила, что с потом выходит больше углеводов, "они тоже могут покидать тело таким образом". К нему может присоединиться бактериальная флора, которая создает запахи. Если в поту человека есть сахар, то он отлично подкормит бактерии, дополнила Павлова.

По словам эндокринолога, запах пота может становиться более интенсивным при некоторых заболеваниях и размножении бактерий на поверхности кожи. В таком случае необходимо обратиться к врачу, заключила она. Кроме того, некоторые продукты способствуют увеличению потоотделения. Среди них кофе, горячая вода и чай. Они повышают потоотделение, так как работает терморегуляция. Можно сильнее вспотеть, если выпить напиток с малиной, медом, имбирем, подчеркнула врач.

Павлова уточнила, что переедание ведет не только к лишнему весу, но и негативно сказывается на составе пота. Врач отметила, что человек прикладывает больше усилий, когда переносит тяжелое тело, а значит, и больше потеет.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков предупредил, что неприятный запах пота может возникать после употребления большого количества брокколи, чеснока и лука. Сам пот запаха не имеет, неприятный аромат появляется из-за бактерий на коже, заверил он.