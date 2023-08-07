Эксперт перечислил овощи, из-за которых появляется неприятный запах пота

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Неприятный запах пота может возникать после употребления в больших количествах брокколи, чеснока и лука, предупредил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Его слова приводит радиостанция "Комсомольская правда".

Он объяснил, что сам пот запаха не имеет, неприятный аромат появляется из-за бактерий на коже.

"Неприятные запахи могут появляться и при употреблении некоторых продуктов, например, брокколи, цветной капусты, чеснока, лука, приправ карри и тмина", – отметил министр.

Также они могут свидетельствовать о сахарном диабете, добавил Охлопков. В таком случае запах пота будет похож на ацетон. По словам эксперта, если же пот пахнет аммиаком, необходимо исключить проблемы с почками. А при туберкулезе и дефиците витамина D он будет иметь уксусный запах, предупредил министр.

Если человек заметил, что его запах пота изменился, стоит обратиться за помощью к специалисту, посоветовал Охлопков.

Ранее были названы продукты, которые разрушают сосуды. В частности, речь идет о пище, содержащей добавленный сахар. Избыток последнего негативно сказывается на сосудах и может привести к развитию атеросклероза. Кроме того, опасным является сочетание сахара и жира в продуктах. В целом на состояние сосудов в худшую сторону может повлиять употребление фастфуда, сладкой газировки и алкоголя.



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