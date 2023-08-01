Врач перечислила причины появления сильного запаха пота

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Причиной возникновения сильного запаха пота могут быть определенные нарушения здоровья. Однако потоотделение очень важно, поскольку именно этот процесс не дает организму перегреваться, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Люди с определенными заболеваниями по-особенному пахнут. Например, если женщина замечает, что у нее запах пота изменился, стал резким, мужским, это чаще всего говорит о повышении уровня андрогенов", – объяснила она.

По словам специалиста, также запах пота способен усилиться из-за грибковой инфекции в подмышечных впадинах или в промежности. Третья причина запаха пота заключается в диабете, поскольку организм не способен справиться с переработкой высокого уровня глюкозы в крови.

"И если глюкозы слишком много, она будет оказываться в том числе в потовыводящих каналах. Есть такой этап заболевания, когда эта глюкоза превращается в сорбитол, и кожа больных людей приобретает сладковатый запах", – добавила врач.

Ранее были названы продукты, которые разрушают сосуды. В частности, речь идет о пище, содержащей добавленный сахар. Избыток последнего негативно сказывается на сосудах и может привести к развитию атеросклероза. Кроме того, опасным является сочетание сахара и жира в продуктах. В целом на состояние сосудов в худшую сторону может повлиять употребление фастфуда, сладкой газировки и алкоголя.

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