Диетолог Дианова: фрукты и ягоды ярких цветов замедляют глазные заболевания

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Развитие глазных заболеваний замедляется при употреблении фруктов, овощей и ягод ярких цветов. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на диетолога Нурию Дианову.

Специалист утверждает, что, например, риск катаракты можно снизить на 26%. Для этого, по словам эксперта, в рацион следует включить 10 миллиграммов каротиноидов или провитаминов А.

"Основной витамин А человек получает из животных продуктов, а каротиноиды – из растительных. Для восполнения элемента в организме следует выбирать овощи и фрукты интенсивного цвета. Например, брокколи и все, что имеет зеленую, оранжевую, желтую, красную и фиолетовую окраску", – подчеркнула она.

Дианова также указала на пользу продуктов с содержанием зеаксантина и лютеина. Их можно найти в шпинате и чернике, уточнила диетолог. Однако чернику не следует есть в больших количествах, поскольку она может привести к образованию камней в почках, предупредила эксперт. По ее словам, рекомендуется не больше 150–200 граммов в день.

Что касается шпината, пару раз в неделю следует добавлять в пищу 50 граммов этого растения, отметила специалист.

Также богат витамином C болгарский перец, рассказала диетолог. Она объяснила, что красные и желтые овощи способствуют укреплению сосудистой стенки глаз.

В салат можно добавить столовую ложку льняного масла, посоветовала эксперт. В нем находится 53 грамма альфа линолевой кислоты на 100 граммов продукта. Правильные жиры в рационе помогают избежать проблем со зрением, резюмировала Дианова.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала о пользе редиса. По ее словам, овощ является источником пищевых волокон, полезных жиров, витаминов и минеральных веществ. В редисе также высокое содержание омеги-3, поэтому он будет полезен людям, которые не употребляют рыбу, подчеркнула она.

