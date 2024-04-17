Диетолог Лазуренко назвала продукты, способствующие продлению жизни

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Овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена и рыба помогают продлить жизнь, рассказала News.ru диетолог Наталья Лазуренко.

По словам эксперта, овощи и фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и питательными веществами, которые укрепляют иммунитет и защищают организм от различных заболеваний. Злаки и бобовые содержат клетчатку, белок и железо, которые способствуют нормализации обмена веществ и улучшают пищеварение.

"Орехи и семена богаты здоровыми жирами, белком, витаминами и минералами, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака", – подчеркнула диетолог.

Специалист уточнила, что в рыбе высокое содержание омега-3 жирных кислот, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему и мозговую активность.

В свою очередь, нутрициолог Анастасия Зуева в эфире радио Sputnik рассказала о пользе крахмалистых овощей. Крахмал является самым сложным из углеводов и хорошим источником энергии для организма, объяснила врач.

"Крахмал состоит из большого количества "кирпичиков", более простых сахаров. Чтобы их усвоить, организму требуется провести большой и длительный биохимический процесс и раздробить крахмал на эти детали", – прокомментировала Зуева.

Нутрициолог отметила среди крахмальных овощей картофель, морковь, свеклу и бобовые. По ее словам, картошка богата калием, витаминами С и B, содержит фосфор, цинк, кремний. Этот корнеплод полезен для организма, но может способствовать набору веса, если его неправильно приготовить. Чем больше обработан картофель, тем он калорийнее. Например, вареная картошка в мундире составляет 78 килокалорий, а картофель фри – 286 килокалорий.

"Морковь особенно полезна благодаря высокому содержанию бета-каротина, который организм превращает в витамин А", – дополнила Зуева.

По ее словам, свекла содержит незаменимые вещества для поддержания работы сердечно-сосудистой системы, а именно витамины группы В, витамин С и фолиевую кислоту. Бобовые являются питательным продуктом, который богат белком, клетчаткой, железом, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором, цинком, калием и антиоксидантами.

Самым полезным овощем врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова назвала брокколи. Так, в 100 граммах продукта содержится почти вся дневная норма витаминов С и K. Витамин С регулирует функции нервной системы и активирует деятельность эндокринных желез. Он также участвует в формировании устойчивости к стрессу и помогает работе иммунной системы.

По словам Утюмовой, витамин К необходим для свертывания крови и укрепления костной ткани. В брокколи также содержится много клетчатки, поэтому она насыщает организм и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, передает ее слова "Газета.ру".

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала о пользе редиса. Овощ является источником пищевых волокон, полезных жиров, витаминов и минеральных веществ. В редисе также высокое содержание омеги-3, поэтому он будет полезен людям, которые не употребляют рыбу.