"Известия": из-за жары аграрии рискуют недополучить часть овощей

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Аномальная жара на юге России может привести к сокращению урожая овощей в 2024 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сельхозпроизводителей. Похожий прогноз дали и представители профильных ассоциаций.

В первую очередь речь идет о томатах и картофеле, с проблемами при выращивании которых уже столкнулись аграрии Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и ряда других российских регионов. На этом фоне в Минсельхозе заявляют об отсутствии рисков для нового урожая. Представители министерства отмечают, что существенный объем овощей выращивается в закрытом грунте, на который не влияют погодные условия.

Эксперты, в свою очередь, считают, что потери сельхозкультур в связи с жарой и майскими заморозками могут составить до 25%. Однако для внутреннего рынка они не станут критичными.

В беседе с газетой представители Союза органического земледелия подчеркнули, что в случае сохранения сельхозпроизводителями растений, которые в данный момент перестали плодоносить, они дадут урожай приблизительно через три месяца.

При этом, чтобы окупить свои затраты и получить хоть какую-то прибыль, аграрии могут прибегнуть к попытке "нагнать" ее ценами на свою продукцию, заявили в объединении. Однако его представители отказались дать какой-либо прогноз по стоимости овощей.

"В южных регионах России в прошлом году цена за килограмм помидоров была 50–70 рублей, сейчас – 80–100 рублей и пока не опускается. В свое время на снижение цены на эту культуру сыграло вхождение в состав РФ Херсонской области, тогда стоимость помидоров упала до 40 рублей. Сейчас аномальная жара стоит по всему югу нашей страны, включая новые субъекты, воды для полива не хватает", – уточнили в союзе.

При этом сложность ситуации с новым урожаем уже признала сельхозпроизводитель из Ростовской области Анастасия Вейшторт. В беседе с изданием она подчеркнула, что аграрии столкнулись с приближением конца томатного сезона. По ее словам, в настоящий момент они отгружают продукцию, которую успели получить до наступления жары в начале июня. Она отметила, что в ближайшие два-три месяца производители вряд ли смогут предложить что-то покупателям.

В свою очередь, председатель Картофельного союза Сергей Лупехин подчеркнул, что влияние жары на урожай признали и в объединениях сельхозпроизводителей. Так, картофель и овощи открытого грунта являются достаточно чувствительными к погодным условиям, в том числе к жаре и осадкам. По его словам, на фоне аномальной погоды производители сельхозпродукции вынуждены осуществлять уборку в ночное время, когда температура воздуха опускается. Для этого они применяют мелиоративные технологии. Он также обратил внимание, что на данный момент производители картофеля оценивают объем следующего урожая с оптимизмом.

Вместе с тем исполнительный директор организации Алексей Красильников рассказал журналистам, что защитить посевы от солнца не удалось в некоторых районах Волгоградской области. Это связано с тем, что там наблюдаются сбои в системе организации орошения. По его словам, проблемы наблюдались и в регионах Урала и Сибири, где в результате паводков неосвоенными остались значительные площади под картофелем и овощами.

При этом, счел эксперт, оценить издержки аграриев на данный момент тяжело. Это объясняется тем, что многое зависит от конкретного хозяйства и региона. Также надо иметь в виду, что при высоких температурах растут затраты на хранение урожая.



Красильников также подчеркнул, что более благоприятные условия для выращивания овощей на данный момент складываются в центральных регионах и северной части России, хотя и здесь не все так однозначно.

"К примеру, в южном Подмосковье погода благоприятствует с точки зрения влаги, а, допустим, в Дмитровской пойме – на севере региона – отмечается переувлажнение и существуют риски, что картофель может задохнуться от избытка воды. Появление нового урожая, безусловно, будет способствовать снижению цен. Это может произойти уже в следующем месяце", – пояснил он.

Вместе с тем, напомнил эксперт, по предварительным данным Минсельхоза, в 2024 году урожай картофеля должен составить 7,2 миллиона тонн, а в 2023 году был зафиксирован очередной рекорд – 8,57 миллиона тонн.

Однако Красильников отметил, что подобные рекорды нередко несут для аграриев обратный эффект. Так, в прошлом году они продавали овощи на уровне рентабельности или ниже. При этом невысокая стоимость радует потребителей, но оказывает непосредственное влияние на рентабельность для аграриев и может привести к снижению площадей и размеров вложений в технологии сектора.

В свою очередь, представители Национального плодоовощного союза осторожно оценивают влияние погоды на урожай. В беседе с газетой они обратили внимание, что на данный момент уже можно утверждать, что жара отразится на урожае разных овощных культур. Аномально высокие температуры повлияют на состояние растений и формирование урожая даже для теплолюбивых культур, отметили в объединении.

При этом существенную долю в этом виде сельхозпродукции занимают овощи защищенного грунта, которые не подвержены влиянию погоды, напомнили эксперты. В связи с высокими объемами валового сбора овощей защищенного грунта, в частности томатов, в 2024 году общий урожай этих культур должен сохраниться на достойном уровне, что позволит удовлетворить спрос населения, сочли в союзе.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подчеркнули, что ситуация с ценами на овощи постепенно выравнивается. По их данным, сезонное подорожание корнеплодов почти достигло своего пика. В организации отметили тенденцию к снижению стоимости тепличных и грунтовых овощей – помидоров и огурцов. Председатель президиума объединения Игорь Караваев объяснил это тем, что новый урожай российских поставщиков уже начал поступать на рынок.

По его словам, доля импортных томатов в российских магазинах на середину июля составляет около 20%. Привозят помидоры в основном из Азербайджана, Узбекистана и Марокко. На этом фоне доля импортной зелени не превышает 10%, а ее стоимость тоже начала опускаться на фоне расширения грунтовых поставок, отметил представитель бизнеса.

В соответствии с данными Росстата на 8 июля, дорожать продолжают капуста, которая за неделю увеличилась в цене на 4,4%, огурцы, прибавившие к стоимости 3,7%, и картофель, который стал дороже на 1,6%.

Представители ФАС отметили по этому поводу, что служба мониторит цены на овощи "борщевого набора", которые относятся к числу социально значимых продуктов.

"В настоящее время наблюдается снижение потребительских цен на лук репчатый, свеклу и морковь, что связано с поступлением в продажу овощей нового урожая. Вместе с тем рынки плодоовощной продукции, как правило, являются конкурентными: хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на них, отсутствуют. Это ограничивает возможность применения мер антимонопольного реагирования", – цитирует газета сотрудников антимонопольной службы.

В свою очередь, представители Минсельхоза рассказали изданию, что не видят рисков ни по поводу объемов урожая, ни по поводу цен.

"В условиях современного интенсивного растениеводства риски воздействия аномальных температур на культуры по большей части уже заложены в производственный процесс и минимизированы за счет применения агротехнологических приемов, в первую очередь мелиорации. К тому же существенный объем овощей выращивают в закрытом грунте, который не зависит от погодных условий", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Они также обратили внимание, что, по данным органов управления АПК регионов, на 12 июля овощей открытого грунта уже было собрано 255,7 тысячи тонн. Это количество на 19% превышает то, что удалось вырастить за аналогичный период 2023 года.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря высоким урожаям овощей закрытого грунта в нынешнем сезоне можно наблюдать снижение цен производителей на эту продукцию.

Потерь урожая в связи с аномальной погодой избежать не удастся, но, вероятнее всего, они отразятся на внешнем, а не на внутреннем рынке, заявил, в свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Он уточнил, что эксперты прогнозируют потери от 10 до 25% по разным культурам. На это окажут влияние как майские заморозки, так и летняя жара. Эксперт также отметил, что в случае необходимости Россия может докупить продукцию в соседних государствах – в Белоруссии, Азербайджане и других.

Между тем из-за жары фрукты и ягоды могут подорожать на 20–50%. На это также может оказать влияние экономическая обстановка, отмечали агроэксперты. Однако независимый специалист Александр Корбут отметил, что на данный момент делать какие-либо выводы и строить далекоидущие прогнозы о влиянии жаркой погоды на сельскохозяйственный сектор рано.