Цены на клубнику в Москве за неделю снизились на 8%

Фото: Москва 24/Максим Денисов

По прошествии первой недели июля клубника подешевела в Москве на 8%. Стоимость ягоды фиксируется на уровне 901,1 рубля за килограмм, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Леонова.

С 1 по 7 июля оптовые цены на эту ягоду опустились на 8,3% и остановились на отметке 237,5 рубля за килограмм. При этом в течение последнего месяца стоимость клубники в рознице выросла на 20,3%, а удорожание в опте составило 17%.

В начале июля эксперты прогнозировали, что фрукты и ягоды в России могут прибавить 20–50% процентов к своей стоимости. Причиной для такого роста цен они называли установившуюся на территории страны аномальную жару и экономическую обстановку. Они отмечали, что пострадать может и урожай овощей.

Вместе с тем исследование, которое проводилось в июне, показало, что цены на клубнику и черешню в России с мая снизились на 6%, а с апреля – на 15%. Однако стоимость этих ягод оказалась на 12–14% выше год к году.