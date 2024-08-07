Новости мира: около 160 тыс жителей США остались без электричества после урагана Дебби

В США ураган Дебби унес жизнь четырех человек, в том числе одного ребенка. Около 160 тысяч жителей Флориды и Джорджии остались без электричества после удара стихии по восточному побережью Северной Америки. В пострадавших штатах объявлен режим ЧС, оцениваются последствия урагана.

Также стало известно, что французские полицейские разобрали палаточный городок беженцев, который те разбили на площади Бастилии в Париже. Ранее из-за проведения Олимпиады парижские власти пытались выселить мигрантов на время проведения игр. Полицейские свернули палатки и увезли их на грузовиках.

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