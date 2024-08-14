Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

14 августа, 10:20

Общество

"Мой район. Новости": Москонцерт и Народный Фронт организовали сбор гумпомощи

"Мой район. Новости": Москонцерт и Народный Фронт организовали сбор гумпомощи

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Во Дворце культуры имени Горбунова продолжается сбор помощи для пострадавших в Курской области. Его организовал Москонцерт и Народный Фронт. Гуманитарный груз будет направлен нуждающимся, которые приехали в пункты временного размещения.

В списке необходимых продуктов – каши-минутки, супы и пюре быстрого приготовления, консервы, мука и сахар. Также принимают гигиенические наборы, лекарства и одежду.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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