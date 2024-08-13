13 августа, 07:45Наука
Москвичи смогут увидеть сближение Марса и Юпитера 14 августа
Текущий август богат на уникальные космические события. После прошедшего в ночь с 12 на 13 августа звездопада Персеиды, москвичи смогут увидеть еще одно редкое явление – сближение Марса и Юпитера.
Планеты максимально приблизятся друг к другу около 18:00. А с полуночи и до рассвета они будут настолько яркими, что увидеть их можно будет даже невооруженным глазом.
По словам специалистов, следить за сближением планет стоит на протяжении всего августа. Главное – чтобы небо было ясным.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.