Москвичи смогут увидеть сближение Марса и Юпитера 14 августа

Текущий август богат на уникальные космические события. После прошедшего в ночь с 12 на 13 августа звездопада Персеиды, москвичи смогут увидеть еще одно редкое явление – сближение Марса и Юпитера.

Планеты максимально приблизятся друг к другу около 18:00. А с полуночи и до рассвета они будут настолько яркими, что увидеть их можно будет даже невооруженным глазом.

По словам специалистов, следить за сближением планет стоит на протяжении всего августа. Главное – чтобы небо было ясным.

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