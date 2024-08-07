Шахматистка Абакарова может быть пожизненно дисквалифицирована за попытку отравления

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Дагестанской шахматистке Амине Абакаровой грозит пожизненная дисквалификация. Об этом заявил министр по физической культуре и спорту республики Сажид Сажидов.

"Амина Абакарова была сразу же исключена из числа участниц чемпионата Дагестана, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование", – приводит его слова пресс-служба министерства по физической культуре и спорту республики.

Отмечается, что соревнования были продолжены после официального разрешения регионального управления Роспотребнадзора. В данный момент жизни участников и гостей соревнований ничего не угрожает.

До начала партий Абакарова подошла к столику соперницы и вылила ртуть на доску. В результате отравленной девушке стало плохо, ей экстренно вызвали скорую помощь. Абакарову оперативно вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

Федерация шахмат России временно отстранила шахматистку от участия во всех турнирах под эгидой организации. Как уточнил президент ФШР Андрей Филатов, федерация будет ожидать решения правоохранительных органов. После этого будет принят вердикт о возможной пожизненной дисквалификации.

