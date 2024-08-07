ФШР временно отстранила дагестанскую шахматистку Абакарову от участия в турнирах

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Федерация шахмат России временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову, которая пыталась отравить соперницу, от участия во всех турнирах под эгидой организации. Об этом рассказал президент ФШР Андрей Филатов, слова которого передает пресс-служба федерации.

Он уточнил, что федерация теперь будет ожидать решения правоохранительных органов, после которого уже будет принят вердикт о возможной пожизненной дисквалификации.

Инцидент, о котором стало известно 7 августа, произошел на чемпионате Дагестана. Незадолго до начала партий девушка подошла к столику соперницы и вылила ртуть на доску. В результате отравленной девушке стало плохо, ей экстренно вызвали скорую помощь. Злоумышленницу оперативно вычислили с помощью камер видеонаблюдения. По некоторым данным, у шахматисток был давний конфликт.

