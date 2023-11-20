Врач рассказал, как собрать ртуть от разбившегося термометра

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При разбитом термометре не следует паниковать. Однако стоит использовать галинстановые градусники, рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

"Галинстановый термометр – это современная вещь, в нем совершенно безопасный сплав. Если вдруг он разобьется, то можно с этим галинстаном делать что угодно. Конечно, глотать нежелательно", – объяснил он.

Как отметил специалист, сама ртуть не представляет опасности, угрозу несут ее соли и пары. Если такой термометр разбился, то место необходимо промокнуть широким скотчем. Благодаря этому можно собрать частички ртути и галистан, сказал врач.

"Ртуть имеет особенности, но чтобы навредить себе, надо насобирать ее очень много, создать определенные условия", – добавил он.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что разбитый градусник в квартире грозит хронической интоксикацией организма, если не до конца убрать остатки ртути. Чтобы избежать неприятных последствий, она посоветовала аккуратно собрать шарики ртути, не касаясь их голыми руками. Это необходимо делать в перчатках. Также следует учесть, что капельки ртути могут затеряться под мебелью, в углах и около плинтусов.

До этого в Роспотребнадзоре порекомендовали в первую очередь закрыть дверь в помещение, где разбился градусник, а также открыть там окна. Для устранения "аварии", помимо резиновых перчаток, следует надеть бахилы и использовать пропитанную водой либо раствором соды ватно-марлевую повязку для защиты дыхательных органов.

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