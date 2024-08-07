07 августа, 12:58Происшествия
Шахматистка разлила ртуть на доске соперницы на чемпионате Дагестана
Фото: телеграм-канал "Подъём"
На чемпионате Дагестана шахматистка разлила ртуть на доске соперницы, сообщает Life.ru.
Незадолго до начала партий девушка подошла к столику соперницы и что-то вылила на доску. В результате отравленной девушке стало плохо, ей экстренно вызвали скорую помощь.
Злоумышленницу оперативно вычислили с помощью камер видеонаблюдения. По некоторым данным, у шахматисток был давний конфликт.
Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отказался ехать на церемонию закрытия Олимпиады в Париже из-за лишения гимнастки Аны-Марии Барбосы бронзы в вольных упражнениях. Он подчеркнул, что подобное отношение к спортсменам является неприемлемым.
Барбоса заняла третье место в вольных упражнениях, однако спустя время сборная США попросила пересмотреть результаты собственной спортсменки Джордан Чайлз. В результате бронзу, которая должна была достаться румынской гимнастке, отдали американке, а та, в свою очередь, стала четвертой.
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