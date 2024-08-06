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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не поедет на церемонию закрытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию политика в соцсети Facebook (соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ; они принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Чолаку объяснил, что не поедет на закрытие Игр в знак протеста в связи с лишением гимнастки Аны-Марии Барбосы бронзы в вольных упражнениях. Он подчеркнул, что подобное отношение к спортсменам является неприемлемым.

Барбоса заняла третье место в вольных упражнениях, однако спустя время сборная США попросила пересмотреть результаты собственной спортсменки Джордан Чайлз. В результате бронзу, которая должна была достаться румынской гимнастке, отдали американке, а та, в свою очередь, стала четвертой.

Ранее гимнастка Симона Байлз, представляющая США на Олимпиаде в Париже, победила в соревнованиях по опорному прыжку, став таким образом семикратной чемпионкой Игр. Она набрала 15,300 балла. Второй стала бразильская гимнастка Ребека Андраде, получив 14,966 балла, а третье – представительнице США Джейд Кэри с 14,466 баллами. Помимо семи олимпийских наград, 27-летня Байлз имеет 23 золотые медали чемпионатов мира.

