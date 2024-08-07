Момент разлива девушкой ртути на чемпионате в Дагестане попал на видео

Видео: телеграм-канал Mash

Момент разлива ртути участницей чемпионата Дагестана по шахматам на доску соперницы попал на записи камер видеонаблюдения. Так, на размещенных в Сети кадрах видно, как девушка подходит к одному из столиков в зале, разливает на него жидкость и растирает ее по шахматному столику и фигурам.

Об инциденте стало известно 7 августа. В телеграм-канале Mash уточнили, что незадолго до начала соревнований участница чемпионата Дагестана по шахматам интересовалась, работают ли в зале камеры видеонаблюдения. Ей ответили отрицательно, однако в действительности они записывали все происходящее в зале.

В результате спустя некоторое время после начала соревнований сопернице девушки стало плохо, ей экстренно вызвали скорую помощь, а остальных участников вывели из здания. Организаторы посмотрели камеры видеонаблюдения, по которым удалось оперативно вычислить злоумышленницу. Как уточнили СМИ, ею оказалась 40-летняя Амина Абакарова, которая является чемпионкой СКФО по шахматам. По предварительным данным, она пошла на такой шаг, чтобы устранить соперницу на соревновании. По некоторым сведениям, у них также был давний конфликт.

В связи с этим инцидентом Федерация шахмат России решила временно отстранить Амину Абакарову от участия во всех турнирах под эгидой организации. Президент федерации Андрей Филатов уточнил, что ФШР теперь будет ждать вердикта правоохранительных органов, после которого уже будет решено о возможной пожизненной дисквалификации девушки.

