Более 200 сайтов о запрещенных биодобавках заблокировали в России

Фото: depositphotos/nikolasvn

Свыше 200 интернет-ресурсов, распространявших информацию о запрещенных биодобавках, заблокировано в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что ведомство во взаимодействии с Роскомнадзором проводит системную работу по выявлению и ограничению доступа к сайтам, которые рекламируют розничную продажу биологически активных добавок (БАД), запрещенных на территории РФ.

На данный момент, на основании решений, подготовленных Роспотребнадзором, доступ уже прекращен к более чем 200 таким интернет-ресурсам. Правовой основой для этих мер является приказ Роспотребнадзора от 1 ноября 2025 года № 768.

В надзорном ведомстве также подчеркнули, что приобретать БАД следует только у официальных поставщиков и в аптечных сетях, обязательно проверяя наличие всех необходимых регистрационных документов на продукцию.

Ранее правительство РФ внесло ряд анаболических стероидов и психостимуляторов, ускоряющих рост мышц и сжигание жира, в список сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ). В этот список попали стероиды, в том числе дизайнерский андростанол, который схож с уже включенным в перечень фуразаболом. Кроме того, были запрещены несколько селективных модуляторов андрогенных рецепторов – SARMs: лигандрол, масторин, тестолон, рекардин и реверол.

