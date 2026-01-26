Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир со словом "трейдер"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", передала в эфир слово "трейдер". Об этом пишет телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Сообщение прозвучало в понедельник, 26 января, в 15:49 по московскому времени.

В прошлый раз радиостанция "Судного дня" выходила в эфир 22 января. Тогда можно было услышать сразу три послания. В 11:21 по московскому времени прозвучало слово "венчиковый", в 13:21 – "супружеский", а в 14:19 – "актиний".

До этого сигнал передавался 16 января. Сообщение состояло из слова "пожарник".

