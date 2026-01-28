Дерматолог Галлямова посоветовала не использовать мицеллярную воду зимой

Фото: 123RF.com/donaluna

Увлажняющая сыворотка, а также крем с гиалуроновой кислотой и натуральными маслами помогут сохранить здоровье кожи зимой. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, период холодов всегда становится испытанием для кожи, особенно чувствительной и склонной к сухости. Она сохнет еще сильнее из-за отопления в помещениях и постоянных перепадов температуры.





Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Поэтому главной задачей становится интенсивное увлажнение кожи. Для этого важно правильно выбрать крем для ежедневного ухода. В его составе обязательно должны быть гиалуроновая кислота, церамиды, а также натуральные масла, например жожоба и ши. Еще важным компонентом является диметикон, который позволяет сохранить влагу.

Также под крем важно ежедневно наносить увлажняющую сыворотку, добавила врач.

При этом использовать гели для умывания и мицеллярную воду в зимнее время не стоит, так как они могут подсушивать кожу. В свою очередь, пенки лучше всего будут работать в такой период, поскольку очищают поверхностно и деликатно, пояснила дерматолог.

Обладательницам сухой кожи также стоит быть аккуратнее с использованием пудры, так как она работает по принципу присыпки. Однако исключение составляют минеральные пудры, подчеркнула эксперт.

