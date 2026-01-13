Врач Людмила Лапа: аллергия на холод может возникнуть на фоне проблем с щитовидкой

Фото: 123RF.com/sinhyu

Пользоваться питательным кремом и соблюдать определенную диету важно зимой тем, у кого есть аллергия на холод. Об этом Москве 24 рассказала врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа.

По ее словам, при холодовой аллергии на коже появляются высыпания по типу крапивницы, а также красные пятна, шелушения или нарушения кожных покровов. Если проблему игнорировать, то все это может спровоцировать появление язв.

Чтобы избежать аллергии, прежде всего важно тепло одеваться перед выходом на улицу, отметила врач.





Людмила Лапа врач-аллерголог, иммунолог Самое главное – защищать открытые участки тела, то есть лицо и руки. Именно они подвержены большему охлаждению во время прогулок. Кроме варежек, шарфов и шапок уберечь их поможет жирный крем на основе ланолина, который создаст на поверхности кожи защитную пленку. Его обязательно надо наносить перед каждой прогулкой в холодное время года.

Эксперт напомнила, что при любой аллергии, в том числе и холодовой, идет гиперреакция иммунной системы. Поэтому зимой очень важно соблюдать гипоаллергенную диету, то есть стараться есть вареные, тушеные блюда, а также приготовленные на пару. Кроме того, нужно обязательно ограничить употребление продуктов, повышающих уровень гистамина, например шоколад, апельсины и кофе.

Поимом этого, выходя на улицу в сильный мороз от минус 20 градусов, нужно заранее принять антигистаминный препарат, посоветовала Людмила Лапа.

При этом врач опровергла мнение, что холодовой аллергии больше подвержены дети.

"Возраст здесь не имеет значения. И детям бывает даже проще, потому что у них еще здоровая кожа и достаточно хорошая иммунная система. У взрослых же аллергия на холод может возникнуть, например, на фоне проблем с щитовидной железой. Так что это повод обратиться к эндокринологу", – отметила врач.

Очень аккуратными должны быть те, у кого, кроме холодовой аллергии, есть атопический дерматит. Таким пациентам надо особенно тепло одеваться зимой и беречь кожу, заключила Людмила Лапа.

