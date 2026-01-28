В Госдуме призвали сделать выплаты бюджетникам перед 23 февраля и 8 Марта

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Государственным учреждениям стоит поощрить своих работников выплатами ко Дню защитника отечества и Международному женскому дню, заявил ТАСС депутат Госдумы Николай Новичков.

По его мнению, выплаты перед 23 февраля и 8 Марта "необходимо делать по усмотрению работодателей", однако государство и госкорпорации могли бы выступить в качестве инициатора и примера для подражания.

В 2026 году 23 февраля выпадает на понедельник, из-за чего последняя рабочая неделя месяца будет четырехдневной и продлится с 24-го по 27-е число.

Международный женский день состоится в воскресенье, поэтому нерабочий праздничный день перенесен на 9 марта. Рабочая неделя продлится с 10 по 13 марта.

