Почти каждый третий день будет выходным в России в 2026 году

Фото: depositphotos/belchonock

Практически каждый третий день будет выходным в России в 2026 году, сообщает радио КП со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду Светлану Бессараб.

Парламентарий объяснила, что в следующем году будет 247 рабочих дней, столько же, сколько и в текущем. Официальных выходных и праздничных дней запланировано 118. Но если добавить к этому числу еще 28-дневный оплачиваемый отпуск, то фактически россияне будут работать всего на 101 день (на 3,5 месяца) больше, чем отдыхать.

"Что касается майских праздников, то они у нас достаточно длительный период были четырехдневными. В 2026 году на майские праздники будет по три выходных (с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая. – Прим. ред.)", – рассказала Бессараб.

Три дня выходных будет на 23 февраля и на 8 марта соответственно. Это позволит сделать длиннее новогодние праздники. Депутат также призвала россиян уходить в законный отпуск. По ее словам, компенсация за отпуск при увольнении намного меньше, чем можно было бы получить в случае отдыха.

Новогодние выходные в начале 2026 года будут длиться 12 дней, и они станут самыми долгими за многие годы, рассказывал ранее глава Минтруда России Антон Котяков. По его словам, последние годы в стране традиционно пытаются сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса.

