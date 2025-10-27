27 октября, 08:13Общество
Шестидневная рабочая неделя началась в России
Фото: depositphotos/belchonock
Шестидневная рабочая неделя началась в России, следует из соответствующего постановления правительства.
Граждане будут работать с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября, а отдыхать – с 2 до 4 ноября. В последний выходной день в стране отметят День народного единства.
Ранее психолог Ангелина Сурина рассказала, что для адаптации к шестидневке важно соблюдать режим дня и сна, а также делать утреннюю зарядку. По ее словам, это повысит уровень энергии и выносливости за счет выработки дофамина и тестостерона.
При этом, уточнила эксперт, разовое появление шестидневной недели обычно не оказывает серьезного влияния на ментальное здоровье. Однако при привычном графике шестой день может восприниматься как выходной, что вызывает внутренний диссонанс.
