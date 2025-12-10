Международная федерация киберспорта отклонила предложение исключить РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная федерация киберспорта (IESF) в ходе съезда в Куала-Лумпуре отклонила ратификацию решения о приостановке членства Федерации киберспорта (ФСК) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника президента ФКС РФ Константина Сурконта.

"По действующему уставу решение о приостановке относится к компетенции профильного комитета по членству и в такой формулировке не требует утверждения съездом, а формального решения о приостановке членства федерации ранее не принималось", – сказал он.

Поэтому ФКС заранее попросила IESF исключить этот пункт из повестки, так как он противоречит уставу. Кроме того, российская сторона призвала всех делегатов не поддерживать "попытку задним числом" придать приостановке видимость решения съезда.

Сурконт уверен, что никаких юридически легитимных решений о приостановке членства ФКС в IESF не было ни в 2024, ни в 2025 годах. При этом ограничения против отдельных спортсменов из РФ на мероприятиях международной федерации связаны лишь с решениями отдельных лиц.

В итоге часть делегатов бойкотировала голосование, а часть проголосовала против, из-за чего предложение о приостановке членства Федерации киберспорта РФ в IESF не набрало нужного количества голосов.

В это же время пока неизвестно, разрешено ли теперь российским спортсменам выступать с флагом и гимном. По словам Сурконта, это требует дальнейшей юридической проработки и официальных разъяснений.

"При этом сам факт широкой дискуссии вокруг статуса ФКС России показывает, что вопрос не замалчивается и остается в центре внимания международного сообщества", – резюмировал он, напомнив о перспективе восстановления полноценного участия россиян в мировых соревнованиях.

Ранее Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских клубов и сборной от соревнований. Текущий статус был сохранен до февраля 2026 года. В федерации отмечали, что будут готовы принять чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков из РФ в Олимпийских играх 2028 года.

