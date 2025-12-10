Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 10:13

Спорт

Международная федерация киберспорта отклонила предложение исключить РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международная федерация киберспорта (IESF) в ходе съезда в Куала-Лумпуре отклонила ратификацию решения о приостановке членства Федерации киберспорта (ФСК) России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника президента ФКС РФ Константина Сурконта.

"По действующему уставу решение о приостановке относится к компетенции профильного комитета по членству и в такой формулировке не требует утверждения съездом, а формального решения о приостановке членства федерации ранее не принималось", – сказал он.

Поэтому ФКС заранее попросила IESF исключить этот пункт из повестки, так как он противоречит уставу. Кроме того, российская сторона призвала всех делегатов не поддерживать "попытку задним числом" придать приостановке видимость решения съезда.

Сурконт уверен, что никаких юридически легитимных решений о приостановке членства ФКС в IESF не было ни в 2024, ни в 2025 годах. При этом ограничения против отдельных спортсменов из РФ на мероприятиях международной федерации связаны лишь с решениями отдельных лиц.

В итоге часть делегатов бойкотировала голосование, а часть проголосовала против, из-за чего предложение о приостановке членства Федерации киберспорта РФ в IESF не набрало нужного количества голосов.

В это же время пока неизвестно, разрешено ли теперь российским спортсменам выступать с флагом и гимном. По словам Сурконта, это требует дальнейшей юридической проработки и официальных разъяснений.

"При этом сам факт широкой дискуссии вокруг статуса ФКС России показывает, что вопрос не замалчивается и остается в центре внимания международного сообщества", – резюмировал он, напомнив о перспективе восстановления полноценного участия россиян в мировых соревнованиях.

Ранее Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских клубов и сборной от соревнований. Текущий статус был сохранен до февраля 2026 года. В федерации отмечали, что будут готовы принять чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков из РФ в Олимпийских играх 2028 года.

Читайте также


спорттехнологии

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика