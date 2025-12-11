Актер Марк Богатырев развелся с Татьяной Арнтгольц

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение мирового судьи Нижегородского района Москвы.

"Исковые требования Богатырева к Арнтгольц о расторжении брака удовлетворить", – говорится в решении.

Дело рассматривалось без присутствия актеров и их представителя.

Иск на развод подал Богатырев. Артисты были женаты 5 лет. В своих соцсетях актер опубликовал черно-белые фото и добавил, что время все расставляет на свои места.

До этого блогер Оксана Самойлова подала иск на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.). Позднее она публично заявила о разрыве и рассказала о своих переживаниях на этой почве.

Суд дал блогеру и артисту два месяца на примирение в рамках бракоразводного процесса.