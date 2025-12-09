Актриса Ася Резник заявила о разводе с мужем-режиссером Ильей Аксеновым

Актриса Ася Резник заявила в эфире одного из реалити-шоу, что разводится с супругом, режиссером Ильей Аксеновым. По словам звезды, инициатором стал муж. Подробности семейной драмы – в материале Москвы 24.

"Не помню себя без мужа"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/malimambo

Актриса Ася Резник (настоящее имя – Анастасия Резник) рассказала в эфире одного из реалити-шоу, что переживает трудные времена: знаменитость заявила, что находится на стадии развода с мужем, режиссером Ильей Аксеновым. Звезда намекнула на измену супруга и отметила, что инициатором разрыва отношений стал именно он.





Ася Резник актриса Я столкнулась с тем, что выбрали не меня. Я тяжело переживаю развод, потому что выходила замуж по любви. И это были счастливые отношения. Но случился кризис, который мы не смогли преодолеть. Особенно больно, потому что инициатором этого была не я. Я уже не помню себя без мужа. Это были первые отношения, и я сразу вышла замуж.

После откровений в эфире Ася опубликовала в своих соцсетях пост об итогах участия в реалити-шоу, намекнув на сложную жизненную ситуацию, которая помешала ей на пути к победе. Актриса отметила, что на такие проекты нужно идти "в сильной физической и эмоциональной форме".

"Жизненные обстоятельства выбили меня, но я уже не имела права отказаться. Я выживала. Я смотрела серии и сама себя не узнавала. Пустые и потухшие глаза", – отметила Резник.

К слову, подписчики знаменитости заподозрили неладное еще летом. Тогда фолловеры обратили внимание на сторис, которую Ася опубликовала в своем блоге. На скриншоте ее расписания был запланирован поход в МФЦ и развод.

При этом Резник публично не давала комментариев о личной жизни. Аксенов также не отреагировал на новости.

Трехлетний брак

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ilya_aks

По данным СМИ, пара познакомилась в 2020 году на съемках. Возлюбленные не афишировали отношения, но в 2022-м связали себя узами брака в Санкт-Петербурге и отметили это событие с самыми близкими. Позже Резник и Аксенов утроили пышное торжество в столице.

Супруги стали профессиональным тандемом: они вместе работали над сериалом "Капельник" (2022), в котором Илья выступил в качестве режиссера. Для Аси это была первая крупная роль и первый успех. По данным СМИ, несмотря на романтические отношения с постановщиком проекта, Резник проходила кастинг на общих условиях, а после утверждения была вынуждена похудеть на 7 килограммов.

"Мне кажется, она и останется для меня самой важной работой, потому что это первая большая роль. Я очень дорожу и горжусь этим проектом", – рассказывала актриса о роли в "Капельнике" порталу SRSLY.

Далее Резник пригласили на роль эколога Эли в эротической мелодраме "Непослушная" (2023). Партнером Аси стал Александр Петров.

В 2024-м супруги презентовали еще один совместный проект: они стали авторами идеи и исполнителями главных ролей в скетчкоме "На работу!".

36-летний Аксенов известен такими проектами, как комедия "Родные" с Сергеем Буруновым и Ириной Пеговой в главных ролях, а также сериалами "Полярный" с Михаилом Пореченковым и "Мир! Дружба! Жвачка!" с Юрой Борисовым.