12 ноября, 13:41

Шоу-бизнес

Актер Марк Богатырев подал иск на развод с Татьяной Арнтгольц

Фото: Legion-media.com/Persona Stars/053

Актер Марк Богатырев подал иск на развод с актрисой Татьяной Арнтгольц, с которой был в браке пять лет. Заявление зарегистрировали 10 ноября в Лефортовском суде Москвы.

"Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце... Что-то очень близкое вдруг становится далеким", – написал Богатырев на своей странице в соцсети.

Он также опубликовал черно-белые фото и добавил, что время все расставляет на свои места.

Ранее блогер Оксана Самойлова подала иск на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштеин. – Прим. ред.). Заявление зарегистрировал 6 октября судебный участок мирового судьи № 419 Хорошевского района Москвы. До этого она опубликовала эмоциональное признание в соцсети, где рассказала, что устала быть сильной.

шоу-бизнес

Главное

