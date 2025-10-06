Шеф-повар Ивлев расстался с молодой женой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/valerya_ivleva

Супруга шеф-повара Константина Ивлева Валерия объявила о расставании с ним, сообщает "Газета.ру". По словам женщины, они с Константином остались в хороших отношениях, сохранив уважение друг к другу.

Валерия Куденкова, которая на 18 лет младше Ивлева, вышла за него замуж в феврале 2021 года, а весной следующего года родила дочь.

Для известного шоумена и повара этот союз стал вторым. Ранее он 23 года прожил в браке с женой Марией, вместе с которой воспитывал двоих детей. Женщина утверждала, что подала на развод из-за неверности мужа.

В июле текущего года Мария Ивлева поделилась в соцсети фотографией судебного документа о значительной задолженности бывшего мужа по алиментам на содержание их общей дочери. Речь шла о 19 миллионах рублей.

Ивлев подал встречный иск, чтобы уменьшить сумму выплат. Он представил договор, по которому его двоюродный брат якобы возил дочь в школу и получал за это 200 тысяч рублей в месяц, что являлось расходами на ребенка.

Сообщалось также, что разногласия родителей не сказывались на детях. Ивлев продолжал общаться с наследниками и помогал второй супруге наладить контакт с ними.

