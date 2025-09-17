Экс-супруга шеф-повара Ивлева подала на него в суд из-за долгов по алиментам

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Экс-супруга шеф-повара Константина Ивлева Мария подала в суд из-за задолженности по алиментам. Об этом изданию "СтарХит" рассказала адвокат женщины.

Бывшая супруга повара еще летом пожаловалась в соцсетях на задолженность Ивлева, в документах был указан долг в размере 19 миллионов. По данным издания, часть была погашена, однако шеф-повар должен был еще 8,5 миллиона. После того как распространились слухи, Ивлев погасил задолженность.

Однако экс-супруга заявляла, что "прогресса не произошло". Более того, шеф-повар предоставил в суд бумагу, согласно которой его доход равен 2 миллионам в год. По словам адвоката Марии, Ивлев якобы недоплачивал алименты в течение 5 лет, а в настоящий момент планирует закрыть вопрос в свою пользу.

По словам адвоката, бывшая жена шеф-повара вынуждена обращаться к приставам, которые рассчитывают сумму задолженности, и в суд, отметила адвокат. Кроме того, с учетом индексации размеры алиментов должны были несколько раз увеличиться, однако Мария не просила увеличения выплат.

"Размер алиментов по соглашению не может быть меньше, чем ребенок получал бы по закону (определенный процент от доходов отца), поэтому Мария уже два года пытается получить сведения о доходах Константина, чтобы рассчитать сумму выплат", – добавила адвокат.

Мария хочет, чтобы суд посчитал алименты, исходя из реальных доходов шеф-повара. Заседание по делу состоится 28 октября.

Ивлев подал встречный иск, чтобы уменьшить сумму выплат. Он представил договор, по которому его двоюродный брат якобы возит дочь в школу и получает за это 200 тысяч рублей в месяц, что является расходами на ребенка.

Адвокат Марии отметила, что несмотря на разногласия родителей, девочка часто проводит время с отцом. Мать ребенка уверена, что отношения между дочкой и папой "должны быть теплыми".

Ранее стало известно, что звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов попал в реестр злостных неплательщиков алиментов. Исполнительное производство возбудили в отношении Емельянова в 2020 году. Уточняется, что его долг по алиментам составляет 502 573 рубля. Заявление о взыскании алиментов подала в суд бывшая супруга актера Екатерина Директоренко. Согласно данным из открытых источников, у пары двое детей.

