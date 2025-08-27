Актер из сериала "Кадетство" Емельянов попал в реестр злостных алиментщиков

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов попал в реестр злостных неплательщиков алиментов с задолженностью более 502 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные приставов.

Исполнительное производство возбудили в отношении Емельянова в 2020 году. Уточняется, что его долг по алиментам составляет 502 573 рубля. Заявление о взыскании алиментов подала в суд бывшая супруга актера Екатерина Директоренко. Согласно данным из открытых источников, у пары двое детей.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной России и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов полностью погасил долг по алиментам. Его размер превышал 64 миллиона рублей. Представители бывшей жены Сафонова Анастасии подтвердили эту информацию и отозвали заявление о банкротстве футболиста.

Также стало известно, что суд в Москве взыскал долг по оплате ЖКХ с рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) и его супруги Елены Пинской. Взыскателем по иску был указан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.