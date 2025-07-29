Адвокат Ярмуш: Прилучный сможет обжаловать решение суда о месте жительства сына

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Актер Павел Прилучный сможет обжаловать решение суда, согласно которому местом жительства его общего с актрисой Агатой Муцениеце сына Тимофея было определено с матерью. Об этом заявила адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, сообщает "Радио 1".

Юрист подчеркнула, что в таком случае суд будет учитывать пожелания самого ребенка. Однако она отметила, что разлука брата и сестры (младшая дочь артистов Мия. – Прим. ред.) может негативно сказаться на их отношениях.

"Но это может быть нивелировано, если каждый из родителей получит определенный порядок общения с ребенком. Значит, Прилучный получит порядок общения со своей дочерью, а Агата получит порядок общения с сыном", – пояснила она.



По словам Ярмуш, в таком случае важно создать сбалансированный график, который устроит всех участников процесса. При этом адвокат добавила, что если суд примет решение в пользу проживания ребенка с отцом, то это не помешает матери принимать участие в его воспитании, развитии, образовании и общении.

"Нужно понимать, если старший ребенок будет жить с отцом, то Прилучный не будет платить алименты за него Агате. И обычно бывает так: если у каждого из родителей находится ребенок, то суд может взыскать алименты в пользу другого родителя, более нуждающегося. То есть тут могут пересмотреть все решение по алиментам полностью", – заключила Ярмуш.

Разбирательство по этому вопросу началось в 2024 году. Тогда суд постановил, что временно мальчик останется жить с матерью. После этого между супругами было много судебных споров в отношении детей.

25 июля 2025 года суд официально встал на сторону Муцениеце и постановил, что сын останется с ней. После этого адвокат Прилучного сообщила, что решение будет обжаловано и оспорено.