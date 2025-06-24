Адвокат Прилучного Даниелова: беременность Муцениеце не отразится на уголовном деле

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов; legion-media.com/Persona Stars/044

Новость о беременности актрисы Агаты Муцениеце не повлияет на решение Павла Прилучного о возбуждении уголовного дела против экс-супруги, заявила адвокат актера Оксана Даниелова в интервью сайту "Комсомольской правды".

Звезда сериала "Мажор" намерен привлечь бывшую супругу к уголовной ответственности по статье "Клевета". Причиной стали высказывания актрисы о побоях со стороны Прилучного, а также о том, что актер запрещает ей общаться с сыном Тимофеем.

Даниелова заявила, что Муцениеце "осознанно распространяла заведомо ложные сведения" о суде с бывшим мужем по определению местонахождения ребенка. Кроме того, адвокат отметила, что общению матери и сына никто не препятствует и они виделись в апреле. Даниелова подчеркнула, что это был первый и последний раз, когда актриса проявила инициативу.

Адвокат отметила, что она "эту историю никуда не отпустит".

Пара развелась в 2020 году после 10 лет брака. У них двое общих детей, 7-летняя Мия и 11-летний Тимофей. С лета 2024 года мальчик живет с отцом по собственному желанию.

Накануне Муцениеце подтвердила беременность от музыканта Петра Дранги. Слухи об этом появились еще в апреле, когда в Сети выложили кадры шоу "Абсолютно другая нага", на которых фанаты увидели округлившийся живот актрисы. Она тогда не комментировала предположения пользователей, однако сообщила, что сыграла последнюю роль в проекте в этом году.

На беременность отреагировал бывший возлюбленный актрисы, радиоведущий Иван Чуйков, пишет Pravda.Ru. Под фотографиями он оставил следующий комментарий: "Круто! Поздравляю вас, красавчики!"