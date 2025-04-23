"7дней.ru": поклонники заподозрили актрису Агату Муцениеце в беременности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Agata M

Поклонники подозревают, что российская актриса Агата Муцениеце может быть беременна, передает издание "7дней.ru".

В интернете распространилось видео с шоу "Абсолютно другая нага", где фанаты разглядели округлившийся живот актрисы. Сама Муцениеце никак не комментировала предположения интернет-пользователей, однако под конец шоу она сообщила, что сыграла последнюю роль в проекте в этом году.

В декабре прошлого года возникли слухи о романе Муцениеце с музыкантом Петром Дрангой. Отмечалось, что актриса вместе с дочерью Мией и певцом пришла на представление театра SVET. Спустя время Муцениеце и Дранга вместе посетили премьеру картины "Братья".

Ранее российский актер Алекандр Петров впервые стал отцом. Его супруга Виктория Антонова родила 8 апреля. Тогда источник СМИ из близкого окружения пары рассказал, что во время родов жену Петрова поддерживала доула.