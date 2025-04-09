Актер Александр Петров подтвердил рождение сына

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Victoria Petrova

Российский актер Александр Петров подтвердил, что впервые стал отцом. Об этом он написал в своем в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

К посту артист прикрепил фотографию своей жены Виктории Антоновой и новорожденного сына из роддома, уточнив, что мальчик родился 6 апреля.

"Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим!" – написал Петров.

Также он поблагодарил свою супругу, выразив за нее гордость, восхищение и признавшись в любви.



Новости о пополнении в их семье появились 8 апреля. Тогда источник из близкого окружения пары рассказал, что во время родов Антонову поддерживала доула.

Петров и Антонова расписались в сентябре 2023 года. В своем блоге актер поделился видео с торжественной церемонии, проведенной в ЗАГСе. На кадрах можно увидеть, как молодожены произносят клятвы и ставят подписи в документе, подтверждающем их брак.

По словам артиста, решение о свадьбе было принято всего после нескольких встреч. Петров добавил, что его жена – "лучшее, что с ним было и будет".