Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 15:12

Шоу-бизнес

Актер Александр Петров впервые стал отцом

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Victoria Petrova

Актер Александр Петров впервые стал отцом. Об этом Super.ru сообщил источник из близкого окружения пары.

По данным издания, 24-летняя жена артиста Виктория Антонова родила мальчика. Также стало известно, что во время родов ее поддерживала доула.

Петров и Антонова расписались в сентябре 2023 года. Актер выложил в своем блоге видео с торжественной церемонии в ЗАГСе. На кадрах молодожены говорят "да" и ставят подписи в документе, скрепляющем брак.

По словам артиста, пара решила пожениться буквально после нескольких встреч. Петров добавил, что его жена – "лучшее, что с ним было и будет".

255 детей родились в Москве 7 апреля

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика