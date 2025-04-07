Сестра Жанны Фриске Наталья пригласила племянника в гости после 10 лет разлуки

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Natalia Friske

Сестра российской эстрадной певицы Жанны Фриске Наталья пригласила в гости племянника Платона после 10 лет разлуки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на пост девушки в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), в котором она поздравила мальчика с днем рождения.

Сестра Фриске рассказала, что бабушка и дедушка Платона ежедневно думают о нем и очень ждут с ним встречи. По ее словам, они гордятся мальчиком.

"Не забудь, у тебя есть маленькая двоюродная сестренка, которая знает, что у нее есть старший брат, и мечтает с тобой пообщаться", – отметила девушка.

Она также надеется, что ей удастся наверстать упущенное, когда племянник приедет к ней в гости. Фриске заявила, что родственники мальчика уже приготовили для него много сюрпризов. Девушка добавила, что во всем поддерживает Платона и ждет его приезда.

После смерти Фриске в 2015 года супруг певицы Дмитрий Шепелев ограничил общение сына с родственниками исполнительницы. Родители певицы заявляли, что Шепелев срывает им свидания с Платоном и настраивает мальчика против них.

