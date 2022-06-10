Фриске и Шепелев пришли к соглашению по вопросу наследства

16:47
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Гражданский супруг Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев и отец Владимир Фриске пришли к соглашению по наследству покойной певицы, сообщает радио КП.
Владимир Фриске заявил, что согласен простить Шепелеву старый долг в 7 миллионов, если тот передаст сыну Платону долю от жилой площади. Таким образом ребенок получит 1/3 доли жилья Жанны Фриске.
"Мировое соглашение утверждено. Взамен исполнения обязательств по уплате денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами Шепелев П. Д. в лице законного представителя Шепелева Д. А. передал Фриске в собственность отступное в пределах суммы обязательств в виде 1/3 доли на жилое помещение", – говорится в заявлении.
Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года. Артистка скончалась после продолжительной онкологии на 41-м году жизни. После того как у певицы была обнаружена болезнь, был организован фонд помощи. В него собрали 69 миллионов рублей. 32 миллиона отдали на благотворительность, 11,6 миллиона – на оплату больничных счетов.
Оставшиеся деньги были перечислены на счет артистки. После ее смерти они были взысканы с родственников Фриске по иску "Русфонда". При этом, по словам отца певицы, Шепелев пользовался средствами, переведенными в ее пользу. В мае 2017 года суд взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Фриске.
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